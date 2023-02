Papilloma virus, all'Asl di Avellino il full pap test gratuito uno screening innovativo per tutte le donne campane che rientra nei piani di screening regionali

Lo sapevi che iI papilloma virus (HPV) è la prima causa di tumore alla cervice uterina? Da oggi tutte le donne campane, dai 18 anni in su, hanno la possibilità di aderire gratuitamente al FULL-PAP test Crisalide, uno screening innovativo che rientra nei piani di screening regionali, promossi dalle Aziende Sanitarie Locali.

Si tratta di un test molecolare che consente di rilevare il virus HPV prima che generi lesioni cancerose e di intervenire in maniera tempestiva.

Crisalide è una campagna promossa dalla Regione Campania nell'ambito dell'azione Tutela che prevede un esame diagnostico più completo e accurato rispetto al pap test tradizionale.

Lo screening si terrà presso il Distretto Asl Avellino in via Degli Imbimbo, 10.

Per info e prenotazioni potete rivolgervi al Call Center 081.7865533 e 342.1290795 (anche whatsapp [??] ) attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00

Togliti ogni dubbio, fai il Full-Pap Test. È gratuito