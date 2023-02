Avellino e la Casina di vetro abbandonata: ecco la proposta delle associazioni Legambiente, Arci e Puck TeaTrè: "Realizziamo un presidio sociale e culturale"

I rappresentanti di Arci Avellino, Legambiente Avellino-Alveare e Puck TeaTrè propongono la realizzazione di un presidio sociale e culturale all'interno della Casina di vetro di Avellino.

"I sottoscritti Stefano Kenji Iannillo di Arci Avellino, Antonio Di Gisi di Legambiente Avellino – Alveare e Martha Festa di Puck TeaTrè, in qualità di presidenti e Legali Rappresentanti delle suddette associazioni

Premesso

- Puck TeaTré durante le festività Natalizie del 2022 ha gestito all’interno della Casina di Vetro il Villaggio di Natale, attività promossa in collaborazione con il Comune di Avellino e che ha riscosso gran successo;

- Arci Avellino già nel mese di dicembre si è proposta per attivare un percorso di coprogettazione insieme ad altre associazioni per fare della Casina di Vetro un centro culturale e un presidio sociale, mettendo a disposizione le proprie risorse interne in modo da attivare sportelli di ascolto, di orientamento e inclusione sociale;

- Legambiente Avellino – Alveare ha da sempre promosso la cura del verde, in particolare riferimento ai pini malati da cocciniglia, e attività di educazione ambientale, come Puliamo il Mondo e monitoraggi di Park Litter, volte al miglioramento del parco urbano;

Chiedono

- di avviare insieme alla città un percorso di co-progettazione volto alla rigenerazione del Parco Di Nunno partendo dalla Casina di Vetro, con la realizzazione di un presidio sociale e culturale che sia da motore per tutta la città di Avellino;

- di prevedere un incontro tra l’Amministrazione e le associazioni richiedenti per discutere sulla proposta progettuale avanzata".