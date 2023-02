Elezioni contestate all'Ordine degli avvocati, Baldi: "Rigettare i ricorsi" Tra una decina di giorni arriverà la decisione del Consiglio nazionale forense

Discussi i sei ricorsi presentati da primi due avvocati esclusi alle ultime elezioni del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Nicola Micera e Elena Ferrara. Il procuratore generale Baldi, ha chiesto il rigetto dei ricorsi presentati contro i tre consiglieri eletti, Maria Rita Martucci, Francesco Saverio Iandoli (rappresentanti dal legale Leonida Gabrieli) e Giovannangelo De Giovanni (rappresentato da sé stesso).

Il presidente del Coa di Avellino, Fabio Benigni (rappresentato da sé stesso) e il vicepresidente, Roberto Fabiano (rappresentato dall’avvocato Tommaso Fabiano) hanno chiesto “l’inammissibilità dei ricorsi”. Rigetto dei ricorsi invocato dalla consigliera Maria Carmela Picariello.

Intervento ad opponendum

In particolare nei confronti del consiglio Francesco Saverio Iandoli hanno presentato un intervento ad opponendum. “l detto intervento, pur non necessario – ha precisato Benigni - si rende opportuno poiché nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso nei confronti del consigliere Iandoli, io e Fabiano resteremmo comunque, in carica. Ritengo, pertanto, giusta la detta iniziativa, pur essendo certo dell'infondatezza delle questioni che riguardano la nostra posizione, al fine evitare che situazioni analoghe possano, eventualmente, ricevere un trattamento diverso”.

La pronuncia del CNF

Ora si deve attendere per tutti e tre i casi la decisione del consiglio nazionale forense. Il neo presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Benigni prevede che “la decisione possa arrivare in tempi brevi, anche tra dieci giorni e deve comunque tener in considerazione la richiesta di rigetto avanzata dal procuratore generale, il magistrato Baldi, sebbene non sia vincolante” .