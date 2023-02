Tutti pazzi per Italia's got talent, da domani a martedì i casting ad Avellino Il teatro si rifà il look. Ecco come fare per gli ultimi posti tra il pubblico

Cresce l’attesa per il ritorno ad Avellino di Italia’s Got Talent, uno dei talent show più amati dal pubblico italiano che dal prossimo autunno approderà per la prima volta sulla piattaforma di streaming Disney +. Ancora una volta il Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino è stato scelto come una delle location per ospitare i casting di questa nuova ed esplosiva edizione. Ci sono ancora pochi posti disponibili per la due giorni avellinese, quella in programma il 27 e 28 febbraio, per le registrazioni delle audizioni e per scoprire chi saranno i nuovi giudici del talent show.Per partecipare come pubblico è sufficiente compilare il modulo presente sul sito ufficiale www.italiasgottalent.it e selezionare le date di Avellino. Sarà la produzione, successivamente, a dare conferma contattando gli utenti e fornendo loro ulteriori dettagli sulle modalità di accesso. Intanto piazza Castello , via Fricchione, e l'area ingresso del comunale sono pronti ad accogliere ospiti, candidati, spettatori e coach. L'ingresso del teatro Gesualdo è stato già allestito. Via Fricchione è diventata l'area mezzi della produzione