Università ad Avellino: si accelera, all'Unisa comodato d'uso del Comune Firmata la delibera di giunta per la concessione del comodato d'uso della sede di piazza del Popolo

Università ad Avellino, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa concede il comodato d’uso gratuito del municipio di piazza del Popolo all’UniSa.

Avanza il progetto che porterà Avellino ad essere sede distaccata dell'Ateneo di Salerno. E’ stata infatti firmata la delibera di giunta che concede, in comodato d'uso gratuito per i prossimi dieci anni, la sede di palazzo di città all'UniSa. Un documento strategico che segna il passo del cambiamento. Un passaggio cruciale per lo sviluppo del progetto in città, che vedrà avviare un valzer di sedi comunali con un nuovo assetto funzionale per il capoluogo. A settembre saranno attivati i primi due corsi: sicurezza informatica e tecniche per l'edilizia e il territorio. Questo il giro di boa per il cambiamento del capoluogo, che si apre all’alta formazione.

La firma della delibera segue il protocollo d’intesa firmato a dicembre tra il sindaco Festa e il rettore dell’UniSa Vincenzo Loia, ed è un documento indispensabile per l’ateneo di Salerno, al fine di concludere l’iter per la richiesta di attivazione dei tre nuovi corsi universitari, avanzata presso il ministero dell’istruzione.

L’UniSa potrà sistemarsi a piazza del Popolo nei locali del municipio di Avellino, nei primi due piani del municipio verranno realizzate le aule per le lezioni. Insomma l’attuale aula dedicata all’assise consigliare si trasformerà nell’aula magna della sede universitaria. Gli uffici comunali, incluso quello del primo cittadino, troveranno posto invece al “Victor Hugo”, sulla collina della terra, dove procedono spiediti i lavori di riqualificazione. Ma non finisce qua. Il perimetro del polo si allarga nel centro antico, e così la segreteria universitaria dovrebbe essere sistemata nella Casina del Principe.

Tre i corsi di laurea che verranno attivati ad Avellino: uno della facoltà di informatica, dedicato alla cybersecurity (laurea magistrale in “Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud/ Cybersecurity and Cloud Technologies”); uno della facoltà di ingegneria civile, una laurea professionalizzante in “Tecniche per l’edilizia e il territorio”; infine un corso di studi della facoltà di Lingue e lettere straniere, una laurea in inglese in “Medicinal Chemistry” dei Dipartimenti di Farmacia e di Chimica e Biologia, che verrà attivata a partire dall’anno scolastico 2023/24. Piazza del Popolo diventerà una sede universitaria, ma anche il foro civile del Capoluogo con l’attivazione del Giudice di Pace. L’Anagrafe si trasferirà in via Francesco Tedesco, presso l’attuale sede del Comando di Polizia Municipale.

Nel frattempo, la progettazione esecutiva di palazzo De Peruta servirà a dare forma agli uffici dirigenziali del Comune di Avellino.