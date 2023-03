Il 22 aprile Aiello del Sabato ospiterà il Giro Mediterraneo in Rosa La competizione ciclistica femminile tra le più seguite a livello nazionale

Il 22 aprile Aiello del Sabato ospiterà il Giro Mediterraneo in Rosa. A comunicarlo l'amministrazione entusiasta di annunciare che quest'anno il nostro territorio, competizione ciclistica al femminile dalla notevole risonanza nazionale.

L’evento attirerà numerosi amatori, appassionati e curiosi da tutta la Regione e non solo. Saremo felici di ospitarli tutti con il nostro consueto calore e partecipazione agli eventi.

Inoltre grazie alla generosità di numerosi sponsor, che hanno risposto alla nostra richiesta,

Siamo felicissimi di poter ospitare dello sport sano e coinvolgente come il ciclismo.