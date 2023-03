Aiello del Sabato, firmata l'intesa contro la discriminazione di genere La firma tra il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” il CIF (Centro Italiano Femminile)

E' stato firmato ad Aiello del Sabato un protocollo d’intesa tra il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” nella persona del referente Pasquale Luca Nacca e il CIF (Centro Italiano Femminile) di Aiello. L’obiettivo è quello di impedire fenomeni di discriminazione che possano ledere la donna come tale, oltre che stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente in materia di parità dei diritti tra donna e uomo.

Con questo accordo inoltre si vuole promuovere progetti volti a favorire il ruolo della donna nella società, tra opportunità lavorative, culturali e sportive, nonché organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche che ancora oggi affliggono il genere femminile e inoltre rappresentare “le buone pratiche”. La convenzione ha una durata di 12 mesi dall’accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti