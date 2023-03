Spazzatura, animali morti e degrado: è scempio rifiuti abbandonati sul Raccordo Ancora incivili all'opera: il sindaco Pelosi: servono subito le telecamere

Spunta anche la carcassa di un animale morto, forse un gatto, travolto e ucciso da un'auto in transito, tra i rifiuti che continuano ad ammassarsi nelle aree di sosta che costeggiano l'Avellino-Salerno. Lo scempio continua è costante, a conferma dell'inciviltà senza fine degli automobilisti in transito, che lanciano sacchetti colmi di rifiuti di ogni genere o si fermano nelle aree per lasciare ingombranti, vestiti, elettrodomestici fuori uso e molto altro ancora. E così le aree per la sosta del Raccordo, soprattutto nel tratto irpino, si trasformano in aree franche per l'abbandono dei rifiuti di ogni tipo, diventano discariche a cielo aperto, dove in tanti indisturbati si fermano per lasciare spazzatura e materiali di scarto. “E' una vergogna – tuona il sindaco di Serino, Vito Pelosi -. L'emergenza è cronica e l'inciviltà dilaga. Puntualmente passano i mezzi della società che si occupa, del prelievo dei rifiuti e in poche ore tornano a spuntare sacchi di spazzatura, sporco e degrado. Una situazione ingestibile, che è diventata inaccettabile. La via principale di accesso ai nostri comuni è sporca, vandalizzata, degradata. Un pugno allo stomaco per quanti vivono a amano in questa terra. Senza contare i danni per l'ambiente. Servono subito le telecamere da piazzare sulle zone interessate dal fenomeno. Il raccordo è diventato terra di nessuno ed è inaccettabile. Solleciterò anche i miei colleghi sindaci e ricordare al prefetto Spena l'urgenza di provvedimenti immediati per far fronte al caso”.