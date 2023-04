Comunità sotto choc per la morte improvvisa della giovane Clelia Domani i funerali della 38enne nella chiesa del Rosario di Avellino

Dolore ad Avellino per la morte di Clelia Valentino, la giovane di 38 anni, deceduta improvvisamente. Molto conosciuta nella comunità religiosa della chiesa del Rosario e molto attiva nel sociale. La comunità avellinese è sotto choc per la sua improvvisa morte. Clelia, era anche una tifosa del basket. Su facebook sono tanti i messaggi di cordoglio.

“Non avremmo mai immaginato di dirti addio....dentro di noi porteremo per sempre il tuo spendido sorriso, la tua disponibilitá, il tuo saperci fare con i bambini e soprattutto le infinite trasferte con la Scandone! Ciao Clelia un immenso dispiacere in questo giorno triste!

Ci eravamo visti due settimane fa, ci eravamo abbracciati forte come non mai perché era da tempo che non ci vedevamo, mai avrei pensato che potesse essere l'ultimo, una ragazza speciale con un cuore enorme, le cose belle fatte insieme rimarranno eterni nei miei ricordi, buon viaggio amica mia”.

I funerali della giovane Clelia, si terranno domani pomeriggio alla chiesa del Rosario di corso Vittorio Emanuele, ad Avellino.