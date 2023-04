"Riparte l'ospedale Landolfi, ci rimettiamo al servizio della Valle dell'Irno" Il manager Pizzuti e il sindaco Moretti alla riapertura dei primi quattro ambulatori

Dopo quasi tre anni anni riapre l'ospedale Landolfi di Solofra, chiuso durante l'emergenza Covid per lavori di riqualificazione.

Si riparte con i primi 4 ambulatori: senologia, cardiologia, medicina interna a indirizzo epatologico e urologia funzionale con visite ed esami strumentali. Oggi riparte l’ospedale che, nei prossimi mesi, entrerà a regime per soddisfare le esigenze del territorio della Valle dell'Irno.

Pizzuti: "Struttura a regime nel giro di 2-3 mesi"

Il plesso ospedaliero di Solofra accoglie oggi i primi pazienti, sarà un gioiello - assicura il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Moscati Renato Pizzuti - Nel giro di 2-3 mesi verrà allargata l'offerta di visite ambulatoriali (previsti, tra gli altri, gli ambulatori di ortopedia, otorino, chirurgia, gastroenterologia, ginecologia, dermatologia), ritorneranno anche alcuni reparti e il punto di primo soccorso.

Poi Pizzuti risponde a Festa sull'ampliamento del pronto soccorso del Moscati e la disputa sui suoli: “Lui è il sindaco e fa politica, io il manager. Vado avanti sulla strada che mi indica la legge ma senza polemiche".

Moretti: "Torna un presidio strategico"

“Oggi è una bella giornata, c’è il sole e c’è anche l’ospedale”, aggiunge il sindaco di Solofra, Nicola Moretti. “Sono sereno e credo in Pizzuti, che è stato di parola. Questo territorio si riappropria di un ospedale rimasto chiuso per quasi tre anni. Io, da solofrano, posso dirvi che per i residenti non è facile arrivare fino ad Ariano o a Sant'Angelo dei Lombardi. Non si può fare un tragitto di un’ora per una semplice visita ambulatoriale”.