L'ultimo saluto a Maria Antonietta, l'amica: "Ho sempre la tua voce in testa" Oggi alle 16 nella basilica di Sant'Antonio a Montefalcione l'ultimo saluto alla 16enne morta

Muore folgorata a 16 anni, mentre era al telefono con l’amica: oggi l’ultimo saluto a Maria Antonietta Cutillo. Il sindaco di Montefalcione ha proclamato il lutto cittadino in paese, per i funerali della giovanissima morta due sere fa a casa sua. Oggi alle ore 16 nel Santuario di Sant’Antonio si terranno i funerali. Ieri sera è stata ultimata l’autopsia nell’obitorio del Moscati. Stamane la salma della dolce Maria Antonietta tornerà a casa, per consentire alla comunità di porgere l’ultimo saluto a lei e stare accanto ai genitori, che hanno perso la loro unica figlia. Intanto sui social continua l’ondata di cordoglio di amici e parenti della sfortunata ragazzina, strappata alla vita così presto. La cominità aspetta l'arrivo del feretro per poter salutare la giovanissima e stare accanto ai suoi adorati genitori. Un dramma senza fine per l'intero paese. Oggi in paese si vive un'atmosfera di dolore. Le bandiere svettano a mezz'asta in comune e le attività commerciali terranno le saracinesche abbassate in segno di lutto, come segnale di cordoglio e vicinanza ai familiari. "Siamo straziati - spiegano sui social gli amici della ragazza -. Non si può morire a 16 anni e così. Il dolore è troppo. Ciao angelo nostro".

Lutto a scuola, amici stretti in silezio

Sotto choc la comunità scolastica dell'Istituto alberghiero «Manlio Rossi Doria» di Avellino (clicca per leggere) dove la giovane frequentava il secondo anno. Sul suo banco i compagni hanno lasciato fiori bianchi, un bouque di calle bianche, pure come Maria Antonietta, strappata alla vita troppo presto. Straziati i genitori hanno perso la loro unica figlia. Maria Antonietta studiava per diventare chef e spesso si rendeva utile nella macelleria che il papà gestisce a Manocalzati, un centro a pochi chilometri da Montefalcione.

Second quanto ricostruito dagli inquirenti Maria Antonietta ha urlato mentre era al telefono in videochiamata con la sua migliore amica. E lei l'ha vista morire in diretta. Maria Antonietta Cutillo è morta folgorata a 16 anni nella vasca da bagno mentre si trovava al cellulare. Fabi, l'amica che era al telefono con lei, ha lanciato l'allarme: “Nella testa la voce di Maria Antonietta “, scrive la ragazza in un commovente post su tik tok.

Lo strazio dell'amica

«Sei volata in cielo amore mio, sei andata via urlando il mio nome durante una videochiamata». Inizia così il videoricordo postato su TikTok per Maria Antonietta da Fabi, l’amica con la quale era in videochiamata al momento dell’incidente e che l'avrebbe vista morire. «Quella scena non la dimenticherò mai e poi mai - scrive - L’ultima chiamata, l'ultima risata insieme, l'ultima scemenza insieme è stata oggi piccola mia e mentre parlavi con me è successo ciò. Ho la tua voce che mi rimbomba in testa mentre urlavi il mio nome, ho la scena davanti agli occhi, ho i tuoi occhioni verdi davanti, ho la tua risata in mente». E continua: «Era un'amica spettacolare, ora il banco accanto a me sarà vuoto e chiunque si metterà non sarà mai e poi mai te. Mi manchi cuore mio, ti ho davanti ai miei occhi fissa».