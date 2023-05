Viadotto di Parolise, avvio dei lavori di manutenzione: senso unico per 6 mesi Per attenuare i disagi sono stati individuati alcuni percorsi alternativi

Questa mattina, presso la Prefettura di Avellino, si è tenuto un COV (Comitato Operativo per la Viabilità) alla presenza di tecnici di Anas (Gruppo FS Italiane), della Provincia di Avellino, dei Sindaci di Parolise e San Potito Ultra e delle Forze dell’Ordine, finalizzato a discutere dell’avvio dei lavori di manutenzione sul viadotto ‘Parolise I’ situato nell’omonimo territorio comunale, lungo la strada statale 7 “Appia” itinerario ‘Ofantina’ (km 313,520).

L’intervento – per un investimento complessivo di oltre 1,7 milioni di euro – richiederà l’attivazione del senso unico alternato per un periodo di circa 180 giorni, che durante il corso della riunione è stato individuato a partire dal prossimo 5 giugno.

Per attenuare i disagi durante l’esecuzione dei lavori sono stati individuati alcuni percorsi alternativi consigliati per i mezzi leggeri che nel dettaglio sono i seguenti:

- da Avellino verso Lioni l’uscita consigliata è allo svincolo di Candida, con prosieguo su viabilità interna (comprendente ex SS7) e rientro sulla SS7 ‘Appia’ allo svincolo di Parolise; percorso inverso per chi viaggia in direzione Avellino;

- per chi proviene dalla SS400 “di Castelvetere” l’uscita consigliata è allo svincolo di Parolise, con prosieguo su viabilità interna (comprendente ex SS7) e rientro sulla SS7 ‘Appia’ allo svincolo di Candida.

Durante il COV, i tecnici di Anas hanno illustrato le modalità di esecuzione dei lavori che, nel dettaglio, consisteranno, principalmente, nel risanamento strutturale degli elementi d’impalcato in calcestruzzo armato e dei cordoli laterali; nella sostituzione delle barriere di sicurezza, comprese barriere antifoniche; nella esecuzione della nuova pavimentazione stradale, della relativa segnaletica e dei nuovi giunti di dilatazione ed in interventi di sistemazione idraulica.

Il prossimo lunedì, infine, sempre nell’ambito delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori, è già stato programmato un sopralluogo tecnico congiunto.