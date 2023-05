Camere e pasto caldo agli sfollati: il grande cuore di un imprenditore irpino L'impegno del presidente di Conflavoro Pmi Rimini Corrado Della Vista originario di Zungoli

Gran parte dell’Emilia Romagna è in ginocchio e l’alluvione che ha purtroppo già provocato a oggi 14 morti non ha risparmiato nemmeno le Marche. Conflavoro Pmi si è subito attivata cercando di dare un primo soccorso agli sfollati.

“Abbiamo 150 camere pronte grazie agli albergatori nostri associati della Riviera. Chi può, in questo tragico momento deve dare un contributo e noi ci siamo attivati subito per dare un tetto e un pasto caldo a decine di famiglie”.

A parlare è Corrado Della Vista, originario di Zungoli in Irpinia, terra già provata e nota per emergenze e catastrofi a partire dal disastroso sisma del 23 novembre 1980 che provocò morte e distruzione, presidente di Conflavoro Pmi Rimini e delegato nazionale dell’associazione per la promozione e accoglienza del territorio.

Emilia Romagna, l’aiuto di Conflavoro Pmi Rimini. Da Conflavoro Pmi:

“Abbiamo messo a disposizione della Croce Rossa decine di alberghi per accogliere chi è rimasto senza casa. Davanti a un disastro di simile portata, che ha colpito direttamente i nostri territori, davanti a tanta gente ritrovatasi, dall’oggi al domani, senza più una casa, non potevamo restare con le mani in mano. Così ci siamo sentiti e abbiamo deciso di intervenire”.

“Una ventina di alberghi tra Rimini e Riccione, di proprietà di nostri iscritti, apriranno le proprie camere per accogliere chi è rimasto senza un’abitazione. Da Faenza a Cesena fino a Forlì, quindi, chiunque avesse bisogno può rivolgersi alla Croce Rossa di Rimini.

Ma anche alla Prefettura - specifica Della Vista - visto che la Croce Rossa ha messo al corrente dell’iniziativa gli uffici prefettizi, per avere tutte le informazioni necessarie. Il pronto intervento è fondamentale in questi casi e noi, almeno per una settimana, saremo in grado di garantire ospitalità agli sfollati dell’Emilia Romagna con 150 camere”.