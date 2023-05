Riqualificazione quartieri, Festa: "Stiamo lavorando a San Tommaso" A breve verranno installati due dossi lungo via De Conciliis

"Stiamo completando l’intervento di riqualificazione dei marciapiedi di Rione San Tommaso, lungo via Scotellaro e via Cassese". Ad annunciarlo il sindaco Gianluca Festa dopo un sopralluogo.

"Da decenni, il più grande e popoloso quartiere della nostra città attendeva un restyling così accurato.

Ma non ci fermeremo. Il prossimo step sarà la riqualificazione del muro di cinta e l’installazione di due dossi lungo via Giuseppe de Conciliis, che ci porta al Mercatone, per evitare problemi connessi all’alta velocità.

A breve partirà anche l’intervento di riqualificazione dei marciapiedi in via de Gasperi".