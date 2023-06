Festa della Repubblica ad Avellino, il programma delle celebrazioni Ecco l'elenco degli insigniti al Merito

Domani, 2 giugno, ricorre il 77° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Per celebrare questa data attraverso un momento di sentita e partecipata condivisione dei valori fondanti della Costituzione e dell’identità nazionale, il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha organizzato un evento con il coinvolgimento del mondo della scuola e della cittadinanza.



La manifestazione – che sarà preceduta, alle ore 10.15, dalla deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti - prevede, alle ore 10.30, in Piazza Libertà, lo schieramento del Reparto di formazione per gli onori, la cerimonia dell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, a cui si accompagneranno i contributi di alcuni studenti, nonché del Conservatorio Domenico Cimarosa.

Seguirà lo srotolamento del grande tricolore sulla facciata del Palazzo di Governo ad opera dei Vigili del Fuoco e dai militari del Soccorso Alpino Guardia di Finanza.



L’evento proseguirà all’interno del chiostro della Prefettura, animato da momenti organizzati dagli studenti e dai musicisti del Conservatorio per la consegna, alle ore 11.00, delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.



Lungo Corso Vittorio Emanuele verrà, altresì, allestita una Mostra statica a cura dell’Esercito, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.



Si riporta, di seguito, l’elenco degli insigniti delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana



COMUNE DI AVELLINO

1. Comm. Francesco Annunziata

2. Uff. Gerardo Roca

3. Uff. Dott.ssa Ersilia Strumolo

4. Cav. Dott.ssa?Marika Bruno

5. Cav. Dott. Antonio Cimmino

6. Cav. Dott. Paolo Ciriello

7. Cav. Gina Galluccio

8. Cav. Dott. Maurizio Iannaccone

9. Cav. Claudio Ortoni

10. Cav. Avv. Ernesto Pastena

11. Cav. Eliseo Petitto

12. Cav. Ciro Pepe



COMUNE DI ARIANO IRPINO

13. Cav. Manfredi D'Amato

14. Cav. Angiolo Lanno



COMUNE DI ATRIPALDA

15. Cav. Prof. Avv. Angelo Maietta



COMUNE DI CERVINARA

16. Cav. Dott. Giovanni Clemente?



COMUNE DI GESUALDO

17. Cav. Mario Carrabs



COMUNE DI GROTTAMINARDA

18. Cav. Pietro Lanza



COMUNE DI GUARDIA DEI LOMBARDI

19. Comm. Antonio Pignataro



COMUNE DI LAPIO

20. Cav. Luigi Iovine



COMUNE DI LIONI

21. Cav. Raffaele?Mainolfi



COMUNE DI MERCOGLIANO

22. Uff. Corrado Carmine

23. Cav. Ciro Di Grezia



COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

24. Cav. Eugenio Sparano



COMUNE DI MONTELLA

25. Uff. Gerardo Iannella



COMUNE DI PATERNOPOLI

26. Uff. Maria Felicia Gerarda Salerno

27. Cav. Raffaele Grasso



COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

28. Cav. Luigi De Mattia



COMUNE DI SOLOFRA

29. Cav. Stefano Nazzaro



COMUNE DI STURNO

30. Cav. Angelo Nicola?Famiglietti



COMUNE DI VENTICANO

31. Cav. Augusto Pascual Nardone



COMUNE DI VILLAMAINA

32. Cav. Emilio Flammia



COMUNE DI VOLTRURARA IRPINA

33. Cav. Antonello Volpe