Ugl Pensionati Avellino, Quartarone confermato segretario La vice segreteria affidata a Tommaso D'Angelo

Ieri sera si è riunito in seconda convocazione, in via Bellabona 11/A Avellino il Direttivo dei Pensionati UGL Provinciale di Avellino ,il segretario responsabile in carica dei pensionati, Giovanni Costa Quartarone, nell’occasione ha evidenziato i gravi disagi che attraversano in questo periodo i pensionati, poi all’unanimità con la presenza del segretario provinciale Costantinos Vassiliadis è stato integrato il direttivo con nuovi elementi in sostituzione di quelli dimissionari per motivi personali.

All’unanimità è stata votata la nuova Segreteria Provinciale composta da Giovanni Costa Quartarone, Tommaso D’Angelo, Patrizia Girardi e Capriolo Alfonso, mentre la vice segreteria Provinciale dei Pensionati è stata affidata a Tommaso D’Angelo.