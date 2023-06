Festa di nuovo a canestro: "Sport Days un'istituzione di Avellino" Il sindaco all'inaugurazione della kermesse al Palazzetto

Di nuovo a canestro dopo tanti anni, al PalaDelMauro, davanti a tanti sportivi della nostra città, accorsi per la giornata di apertura di “Sport Days”.

Questa manifestazione ormai è un’istituzione, parte integrante della nostra vita sociale e sportiva. Poterla presentare al Palasport, luogo a cui resto legatissimo, è stato per me un valore aggiunto.

Questo evento ha la capacità di unire tutti, a partire dalla famiglia.

Per questo, come Amministrazione, abbiamo voluto fortemente sostenerlo anche quest’anno, mettendo a disposizione Parco Manganelli.