Sport Days a Parco Santo Spirito, i Vigili del fuoco incontrano le scuole Hanno partecipato all'iniziativa un centinaio di studenti

i Vigili del Fuoco di Avellino, nell’ambito delle attività promosse per la XXII edizione di Sport Days, hanno dedicato una giornata alla sicurezza con i ragazzi delle scuole medie della città, dal titolo " I Vigili del Fuoco incontrano le scuole". L'attività si è svolta presso il Parco Santo Spirito di Avellino a partire dalle ore 10, ed ha visto la partecipazione di circa cento studenti, i quali hanno avuto la possibilità di apprendere il comportamento da tenere in caso di pericolo, sia nell'ambito scolastico che a casa, e poi visionare automezzi ed attrezzature utilizzate per effettuare il soccorso negli interventi dei Vigili del Fuoco. Il lungo applauso finale ha sancito da parte di tutti i ragazzi, la buona riuscita dell'iniziativa.