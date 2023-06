Teatro Gesualdo, rivive il Parco con l'evento "La Collina dei bambini" Una tre giorni all'insegna di sport, natura e laboratori

Il Parco del teatro Carlo Gesualdo riapre i battenti per ospitare "La Collina dei bambini”, evento promosso dall’associazione “Abellinum Civitas Selleczanum” con il patrocinio del Comune di Avellino. Una tre giorni che andrà avanti fino a lunedì 12 per riappropriarsi di uno spazio verde al centro della città, chiuso da troppo tempo. L'ultimo vero evento ospitato nel 2014, poi i lucchetti. Ora i cancelli del parco si sono riaperti per i più piccoli e i loro genitori. Laboratori artistici e musicali, gonfiabili, mini-calcio e mini-basket ma anche tante passeggiate nella natura. Un'occasione importante per una città che troppo spesso soffre della mancanza di spazi e strutture e un bell esempio di sinergia tra enti pubblici e mondo dell'associazionismo. L'augurio e che non si tratti solo di una riapertura spot ma che ci possa essere una continuità di eventi per valorizzare questo patrimonio cittadino.