Asl Avellino, protesta dei socio-sanitari: "Sbloccate le graduatorie" Alla fine del confronto con Ferrante emersa disponibiità a favorire lo scorrimento

Protesta in mattinata, davanti gli uffici dell'Asl Avellino di via degli Imbimbo, del Comitato Operatori Socio Sanitari Idonei al Concorso dell’ASL irpina per chiedere lo scorrimento delle graduatorie.

I lavoratori hanno incontrato il manager Mario Ferrante. Dopo una discussione, anche a tratti accesa, Ferrante si è impegnato per accontentare le loro richieste.

Sono pronti anche ad andare nelle carceri e nelle Rems per garantire l’assistenza a pazienti e detenuti. "È arrivato il momento – dicono - di reclutare il necessario numero di operatori sanitari per fronteggiare quella che è diventata una reale emergenza".

“Giusta rivendicazione - spiega Ferrante - ho dato la mia disponibilità per favorire questo scorrimento quanto prima". "Secondo una nostra stima – aggiunge Gianni Scippa del comitato - abbiamo perso circa 130-140 chiamate,è dura da digerire, per cui aspettiamo novità positive dall'Asl dopo il confronto di oggi.