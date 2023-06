Denso, il direttore del personale scrive a Ottopagine: "Nessun licenziamento" Il dottor Amelotti in una lettera spiega che gli operai che hanno perso il posto sono della Manpower

In una lettera inviata alla nostra redazione il dottor Marco Amelotti direttore del personale della Denso di Pianodardine chiarisce che “nessun lavoratore DENSO è stato licenziato; i dieci lavoratori a cui l'articolo di Ottopagine fa riferimento sono lavoratori somministrati tramite società terza (Manpower), con cui la nostra Società ha interrotto il contratto commerciale lo scorso dicembre; ne consegue che tale interruzione ha obbligatoriamente coinvolto anche i lavoratori dipendenti di Manpower, non di DENSO”.

“Con riferimento a quello definito “dramma lavoro”: causa le fluttuazioni del mercato automotive, tutte le società del settore utilizzano lo strumento del lavoro somministrato con le modalità concesse dalle leggi via via modificate; in tal senso, a partire da marzo, a seguito di un incremento di volumi e la conseguente possibilità di offrire, DENSO ha richiamato tutti i lavoratori Manpower che precedentemente avevano già lavorato nello stabilimento di Avellino e che si sono resi disponibili. Purtroppo, per scelte personali e in nessun modo imputabili a DENSO, 10 di questi lavoratori hanno interrotto il rapporto lavorativo con Manpower da tempo e non risultano (secondo gli odierni dettami normativi in materia di lavoro somministrato) più richiamabili da DENSO".

“Alla luce di quanto sopra, ferma restando la disponibilità di DENSO a incontrare le rappresentanze sindacali, si precisa che non vi è alcun “provvedimento da far rientrare” perché ciò non rientra nelle facoltà di DENSO (che ribadiamo si limita ad applicare le normative vigenti sul lavoro somministrato) né vi è “ansia e preoccupazione nell'area industriale di Pianodardine” tanto che ad oggi DENSO si avvale di oltre 60 risorse somministrate”.