AIR, dal 15 giugno uffici operativi nella sede dell’autostazione di Avellino L'hub di via Fariello diventa punto strategico e centrale per i viaggiatori

AIR Campania, società regionale di TPL su gomma interamente partecipata dalla Regione Campania, comunica che a partire dalla giornata di domani, giovedì 15 giugno 2023, presso la sede dell’autostazione di Avellino saranno operativi gli uffici: prodotti del traffico, gestione recupero crediti da evasione tariffaria, gestione e promozione della rete vendita.

Presso l’hub di via Fariello, dove sono già attivi l’Infopoint e lo sportello automatico, AIR Campania amplia l’offerta dei servizi dedicati agli utenti. L’autostazione di Avellino diventa punto strategico e centrale per i viaggiatori, che potranno richiedere informazioni su corse, orari, stalli di partenza; acquistare biglietti giornalieri urbani, extraurbani e integrati; attivare titoli settimanali e mensili; rinnovare gli abbonamenti; ricevere informazioni su tutte le iniziative avviate dalla società di TPL; pagare o contestare eventuali sanzioni amministrative comminate dai verificatori.

I servizi, prima dislocati presso le sedi di via Fasano (Pianodardine) e di via Nazionale a Torrette di Mercogliano, nell’ambito di una riorganizzazione organica e funzionale delle attività aziendali voluta dalla governance, saranno aggregati nei nuovi spazi di via Fariello.

Gli uffici, ubicati al primo piano dell’autostazione di Avellino, osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

- dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 08.30 alle ore 13.30;

- il martedì ed il giovedì (festivi esclusi) dalle ore 14.30 alle ore 15.30.