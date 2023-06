Da Avellino e Interlaken per il Raduno Mondiale: l'avventura dei vespisti irpini Tremila chilometri tra andata e ritorno in sella a 9 Vespe: stamane la partenza

Da Avellino fino a Interlaken, in Svizzera, in sella a nove vespe. Nel weekend dal 16 al 18 giugno confluiranno ad Interlaken, in Svizzera, oltre 10 mila vespisti provenienti da tantissimi paesi del mondo. Nella cittadina tra le montagne elvetiche si terrà il Vespa World Days, il più importante Raduno dei Vespa Club di tutto il mondo: anche Vespa Club Leoni Rossi di Avellino, che sarà rappresentato con 10 partecipanti che percorreranno a bordo delle loro Vespa d’epoca i 3000 km tra andata e ritorno, di itinerario tra le montagne, strade provinciali, paesaggi e tanta avventura. Stamane alle ore otto la partenza da Avellino. Dieci in tutto i vespisti, partiti a bordo di nove vespe (una ragazza è passeggera) alla volta del raduno nel paesaggio mozzafiato del lago di Thun. In testa al Vespa Club Leoni Rossi c'è il presidente Enrico La Manna, seguito dal suo vice Enrico Savelli, con Alfredo, Tommaso, Alessandro, Maria Luisa, Nicola, Marino, Demetrio, Luigi, Franco e Cataldo. Un avventura tutta on the road. Venerdì sera è previsto l'arrivo a Interlaken. Sabato mattina ci sarà la mega sfilata di partecipanti, in arrivo da tutto il mondo. Durante il viaggio la raccolta timbri nelle concessionarie Piaggio, per ottenere alla fine l'attestato sul percorso effettuato. “Sarà un’esperienza unica ed indimenticabile”, commenta il presidente “siamo come una famiglia, ci sosterremo a vicenda e questo mi da la sicurezza di affrontare l’impegnatrivo viaggio”. La voglia di fare festa insieme agli amici dei Vespa Club di tutto il mondo è davvero tanta ed i vespisti irpini, sono intrepidi e già in viaggio, verso la meta svizzera.