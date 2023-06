Stati Generali Aree interne, parte il confronto sul futuro delle Terre dell'Osso Da domani pomeriggio a venerdi appuntamento all'Eliseo

Parte la tre giorni di confronti per l’elaborazione del Manifesto programmatico sullo sviluppo delle terre dell’Osso. Al via la fase clou degli Stati generali delle aree interne. Si comincia domani pomeriggio, alle ore 17, all’Eliseo, con gli 8 tavoli tematici, i contributi del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e dell’ideatore dell’evento, il consigliere comunale e provinciale, Diego Guerriero. Dopodomani, al Museo Irpino, dalle 9 del mattino, è in programma un’intera giornata di studio. Il 17, infine, il ritorno all’Eliseo per tirare le somme del lavoro svolto alla presenza dei parlamentari irpini e dei referenti degli Atenei di Salerno, Benevento e del Molise.