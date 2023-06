Rione Parco, al via gli interventi di messa in sicurezza del costone franato Sopralluogo in mattinata del sindaco Festa

Dopo 10 anni di attesa, è in corso l’intervento di messa in sicurezza del costone di Rione Parco che aveva provocato il cedimento del muro. Sul posto, in mattinata, il sindaco Festa. "Stiamo effettuando gli scavi con la trivella per realizzare la palificazione e il getto di cemento che serviranno per innalzare il nuovo muro - ha scritto il sindaco di Avellino Gianluca Festa sui social - questo intervento rientra nel piano di messa in sicurezza del territorio comunale che abbiamo progettato. Presto partiranno i lavori anche sul Fenestrelle, a Bellizzi, a contrada Bagnoli e contrada Cesine. Da parte nostra - conclude il sindaco - c’è grande attenzione rispetto al territorio, ai possibili rischi per la comunità ed agli interventi di messa in sicurezza a beneficio della comunità".