Avellino: La comunità dei cattolici democratici rende omaggio a Fausto Addesa Lunedì 19 giugno 2023, ore 18 al circolo della stampa di Avellino

La comunità dei cattolici democratici rende omaggio a una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori e nella società.

Fausto Addesa, un membro stimato e un leader ispiratore, che ha dedicato la sua vita alla promozione dei valori cattolici all'interno del contesto democratico.

Lunedì 19 giugno 2023, alle ore 18, presso il Circolo della stampa di Avellino, diventa una nuova occasione per una riflessione a tutto campo su temi di attualità nel programma “Un anno senza Fausto: I cattolici democratici e la comunità: un impegno che si rinnova”.

Introdurrà l’incontro Antonio Limone. Interverranno Nunzio Cignarella, Mirella Napodano, Amalio Santoro.

“Continuiamo a lavorare per promuovere il dialogo costruttivo, l'ascolto reciproco e la ricerca di soluzioni pacifiche alle sfide che affrontiamo come società, dichiara il direttore Limone. Insieme, abbiamo unito le nostre energie per portare avanti l'agenda di Fausto, lavorando per un sistema politico che rispetti e rifletta i principi cattolici di giustizia, uguaglianza e dignità umana”.

La comunità dei cattolici democratici invita tutti coloro che condividono tali ideali a partecipare a questo appuntamento di confronto e riflessione. Insieme, possiamo lavorare per costruire un futuro in cui i valori fondamentali della solidarietà e della giustizia, la valorizzazione del territorio e la salvaguardia del pianeta, siano centrali nella nostra vita pubblica e privata.