Stazione, Isochimica, Movida: il Festa-pensiero per il rilancio di Avellino E sull'autonomia differenziata: "Non mi spaventa, ma ci vogliono pari condizioni di partenza"

A margine della presentazione del progetto “Ri-disegniamo il Parco del Fenestrelle”, il sindaco GIanluca Festa ha toccato vari punti della vita amministrativa della città, a cominciare dalla riqualificazione della stazione di Borgo Ferrovia.

Rilancio della Stazione Ferroviaria

"Fin dall'inizio, questa amministrazione ha dato grande importanza al rilancio e alla riqualificazione della stazione ferroviaria, E' prevista la riqualificazione degli edifici storici. Inoltre, stiamo puntando sulla creazione di un hub di interscambio tra il trasporto su rotaia e quello su gomma, come parte fondamentale della strategia dell'amministrazione per la mobilità cittadina".

Ex Isochimica: “Nel 2024 consegneremo l'area bonificata”

Borgo Ferrovia significa inevitabilmente anche ex Isochimica. "Stiamo per aggiudicare l'ultimo lotto per poi riconsegnare alla città un'area completamente bonificata. Tuttavia, ricordo che l'area non è di proprietà del Comune, ma è in corso una querelle tra curatela fallimentare e Asi. Entro il prossimo anno riconsegneremo al quartiere l'area bonificata. Inoltre, abbiamo immaginato la nascita di un'area fieristico-mercatale in modo da poter sviluppare anche quella parte della città".

Autonomia: “Bisogna partire tutti dallo stesso punto”

Poi un passaggio sull'autonomia differenziata. Il 14 e il 15 luglio, a Napoli è in programma una mobilitazione contro l’autonomia differenziata organizzata dal PD. "Non potrò partecipare perchè, come è ben noto, non sono più iscritto al PD. Il tema dell'autonomia differenziata è complesso e non può essere affrontato in maniera dogmatica. Personalmente, non ho paura di confrontarmi con i colleghi provenienti dal Nord o da altre realtà, a condizione che partiamo tutti dallo stesso punto".

Centro Storico: “movida sia condivisione”

Chiusura sulla movida al centro storico. Stasera partono i mercoledi del cuore di Avellino e anche quest'anno sono anticipati dalle proteste dei residenti che si appellano nella loro battaglia con il Comune anche a sentenze della Cassazione che tutelano il diritto alla salute e alla vivibilità. Questa la replica di Festa. “ Spero in una città viva e felice di partecipare, con la presenza non solo di cittadini avellinesi e irpini ma provenienti anche dal resto della regione. Una città che abbia la volontà di rilanciarsi. Le sentenze? Al momento è una e non credo faccia giurisprudenza".