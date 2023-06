Manifestazione nazionale su salute e sicurezza: a Roma anche la Cgil di Avellino Sabato 24 giugno si scende in piazza a protestare

"Per combattere le disuguaglianze è fondamentale avere un servizio sanitario veramente universale e pubblico, per questo saremo in piazza il 24 giugno a Roma per manifestazione nazionale su Salute e Sicurezza indetta da oltre 60 associazioni con la Cgil."

Così il segretario Cgil Avellino presenta la mobilitazione in atto per la salute e la sicurezza.

“È un tema fondamentale quello della salute perché indissolubilmente legato alla condizione economica, povertà, per il reale accesso ai servizi sanitari, sanità , che si evidenzia con le disuguaglianze sociali e territoriali. In Irpinia abbiamo presentato una piattaforma sulle criticità locali delle aree interne e periferiche della regione Campania che ha ben chiare le drammatiche situazioni collegate con la mancanza di Medici Generici, con la mancanza di centri pubblici di diagnostica, liste d’attesa lunghissime e insopportabili.”