Festa delle Fiamme Gialle, solenne cerimonia ad Avellino il 23 giugno Le massime autorità locali invitate presso il Comando provinciale per il 249esimo anniversario

Ricorre oggi il 249° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle irpine celebreranno l’anniversario venerdì 23 giugno, con inizio alle ore 10,30, presso la Caserma di via Pontieri n. 1, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, alla presenza di S.E. il Prefetto di Avellino, Dott. Paola Spena e delle principali Autorità locali.

Nel corso della solenne cerimonia, al termine di una breve allocuzione del Comandante Provinciale, Col. Salvatore Minale, si procederà alla consegna di riconoscimenti d’ordine morale ai finanzieri irpini maggiormente distintisi, nell’ultimo anno, in operazioni di servizio. Come ogni anno, l’Anniversario rappresenterà anche un momento di riflessione sul ruolo del Corpo nella salvaguardia dei principi della legalità, dell’equità e della giustizia economica.