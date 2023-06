l Lions club International e i trasmettitori irpini: raccolta pro Libano Fornitura di materiale per aiutare la popolazione in difficoltà

I club Avellino Host, Avellino principato Ultra e Leo Irpinia hanno avviato un’importante raccolta di materiale di prima necessità per la popolazione in difficoltà in Libano.

“We serve” è il motto dei Lions club International che lavorano per la crescita delle comunità vicine e lontane e che, con grande spirito altruistico, hanno raccolto pacchi contenenti materiali di cancelleria e pannolini da

destinare a uomini, donne e bambini libanesi.

Il carico di materiale donato dai Lions, a cui hanno contribuito anche le farmacie aderenti alla cooperativa sociale “Il Sorriso” di Avellino, è stato consegnato dai presidenti dei due Clubs, nel piazzale della Caserma Berardi, al Comandante del 232° reggimento trasmissioni.

Grazie all’aiuto del Reggimento dell’Esercito Italiano sarà possibile recapitare le donazioni in Libano, contestualmente all’immissione dei militari nella “Terra dei Cedri”.