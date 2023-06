Avellino, un flash mob contro l'abbattimento della sequoia monumentale in villa La manifestazione di protesta domani 30 giugno

Un flash mob promosso da Legambiente Avellino, insieme ad altre associazioni del territorio, si terrà domani, 30 giugno 2023 alle 18 in villa Comunale ad Avellino. L'obiettivo è manifestare contro l'abbattimento della sequoia monumentale della villa.

"Lo scorso maggio Avellino ha perso il suo secondo albero monumentale. Nella Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele è stata abbattuta la storica sequoia sempervirens da 42 metri. Mesi fa la chioma era stata colpita da un fulmine che l'aveva spezzata. Il comune dopo le perizie fatte ha scelto di abbatterla nonostante la monumentalità della pianta e soprattutto senza dire nulla ad associazioni e cittadini - si legge nella nota stampa inviata da Legambiente Avellino - Da due anni noi stiamo chiedendo una consulta ambientale gratuita al comune per evitare continui scontri e polemiche sulle questioni del verde ma la sordità la fa da padrona."

"Siamo sempre più convinti che solo tramite un sano e leale confronto si sarebbe potuto provare a salvare la pianta - continuano gli ambientalisti - e si potrà programmare davvero una Avellino sostenibile, smart e green. I proclami non ci servono, i cittadini e le cittadine vogliono i fatti e noi rientriamo tra questi. Per questo abbiamo scelto di celebrare il funerale della Sequoia Monumentale venerdì 30 giugno 2023 alle 18 presso la villa comunale di Avellino. La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza e vedrà la partecipazione, oltre che di Legambiente Avellino, anche di altre realtà associative del territorio come Arci Avellino, Pro Loco Avellino, Avionica, R.A.M.I, Sos Natura".