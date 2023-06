Diritti dei riders e dei precari, sit.in della Cgil ad Avellino In programma domani 30 giugno alle 19 tra il Corso e Via De Concilis

La CGIL Avellino con la categoria NIDIL Cgil Avellino organizza per domani 30 Giugno 2023 dalle ore 19.00 alle ore 20,30 sit-in nello spazio di confluenza Corso Vittorio Emanuele II e Via De Concilis.

Il sit in CGIL AVELLINO e NIDIL CGIL PER INFORMARE I LAVORATORI RIDERS E PRECARI SUI LORO DIRITTI E PER L’APPELLO :“Insieme per la Costituzione”.

La crisi economica, il lavoro povero e precario portano allo sfruttamento delle persone e fanno venire meno i valori fondativi della nostra COSTITUZIONE.

Per questo siamo in piazza ad informare e organizzarci anche per mobilitarci nel chiedere al Governo di dare risposte certe contro la precarietà e per le tutele sociali e previdenziali.

La manifestazione si terrà ad Avellino, Venerdì 30 giugno con un sit in volantinaggi dalle 18 alle 21.

Come in tutte le province della Campania con Nidil Cgil, Filt Cgil, Filcams Cgil e Cgil Campania saremo presenti nei luoghi di lavoro “tipici” per i Riders della Campania. Con lo scopo di dare informazione a questi lavoratori. La CGIL è sempre al fianco dei lavoratori contro lo sfruttamento: “Più Salario, Più Sicurezza e Più Diritti”