Basso lascia, Florindo D'Onofrio da oggi alla guida del Rotary Club di Avellino L'imprenditore cede il testimone al responsabile UOSD Stroke Unit dell'azienda ospedaliera Moscati

Stasera alle ore 19,30, presso l’hotel de Ville di Avellino , alla presenza di numerose autorità civili, ecclesiastiche, militari e rotariane, si terrà il passaggio delle consegne tra, il noto imprenditore dott. Sabino Basso, Presidente del Rotary Club di Avellino nell’anno 2022/2023 ed il dott. Florindo d’Onofrio, Responsabile UOSD Stroke Unit, AORN “S.G Moscati “ Presidente eletto del Rotary Club di Avellino, per l’anno 2023/ 2024 .

Il passaggio delle consegne rappresenta uno dei momenti più significativi della vita di un Club Rotary e segna l’inizio di un nuovo anno sociale, con l’insediamento del nuovo Presidente e del nuovo Direttivo del Club.

Scopo del Rotary International ,fondato a Chicago nell’anno 1905 è quello incoraggiare e sviluppare l’ideale del “servire” inteso come motore e propulsore di ogni attività.” Favorire la comprensione e la pace internazionale migliorando la salute e l’ambiente delle popolazioni più bisognose ”.

E, per tali scopi la fondazione del Rotary Club International ha speso, oltre 4 miliardi di dollari, per realizzare tali obiettivi in tutto il mondo.

Il Club di Avellino ha un lunga e prestigiosa storia iniziata nel lontano giugno 1969 , allorquando ,fu fondato. Nel corso degli anni si sono succeduti alla carica di Presidente del Club di Avellino, illustri Irpini a cominciare dal primo Presidente del Club, l’On.le Alfredo Amatucci eletto, più volte, Deputato al Parlamento con incarichi di Governo e, successivamente nominato , Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura , il Prof. Umberto Ferrante, già Procuratore della Repubblica di Avellino, l’avv. Massimo Preziosi già Sindaco della città di Avellino, l’On.le Pietro Foglia già Presidente del Consiglio Regionale della Campania ,l’avv. Tommaso Sarno ,il Prof avv. Claudio Preziosi e tanti altri , ancora.

Il Rotary Club di Avellino oltre ad essere uno tra i primi Club, ad essere fondato in Campania ha avuto ed ha , ruoli importanti a livello distrettuale, ottenendo tra gli altri ,riconoscimenti , anche ,la prestigiosa carica di Governatore del Distretto 2100 con il socio ,ing. Giancarlo Calise, nell’anno sociale Rotariano 2007/ 2008.