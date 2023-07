Da New York a Monteverde per sposarsi il sogno di Lauren e Steven: qui le radici 55 americani per la festa . Gioia anche a Vallata

Si sono promessi eterno amore a Monteverde. Sono arrivati da New York per sposarsi Lauren e Steven e festeggiare nel paese d'origine di nonna Teresa D'Errico. Un matrimonio ancora più speciale, creando un legame profondo con la terra natia. "Sono venuta alcune volte da bambina in questo paese, con cui ho costruito nel tempo le radici preziose della mia famiglia, della mia vita. Sposarmi qui era il mio sogno e oggi ho coronato con il mio Steven il sogno più bello". Racconta Lauren. Oggi i due innamorati si sono sposati nella chiesa del Carmine, con la bellezza di Monteverde in Italia come sfondo, questa coppia ha iniziato il loro viaggio insieme, guardando verso un futuro luminoso e pieno di amore.

Il matrimonio di Lauren Harrington e Steven Vallone a Monteverde in provincia di Avellino ha incarnato l'amore, il rispetto per le origini e la fusione di due culture. La loro scelta di celebrare questo giorno speciale nella terra natale dello sposo in Italia ha aggiunto una dimensione unica alla loro unione. Questa coppia ha dimostrato che quando si tratta di amore, le distanze geografiche e culturali possono essere superate, e che l'accettazione e l'apprezzamento delle differenze possono arricchire la vita di coppia. Che il loro matrimonio sia solo l'inizio di una lunga e felice avventura insieme, permeata di amore, comprensione e rispetto reciproco.