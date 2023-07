Avellino in lutto: E' morta Giovanna Amendola, "Addio ad un pezzo storia" Il cordoglio di Laura Nargi

"Oggi è un giorno triste per Avellino, per la comunità, per la mia famiglia. Oggi se ne va un pezzo della mia vita e un tassello della storia di questa città.

E' morta Giovanna Amendola che è stata una persona straordinaria. Mamma e nonna di grande umanità. Discendente della famiglia Amendola, la più piccola delle figlie di Giovanni a cui questa città deve tanto". Così il vicesindaco Laura Nargi. "(A lui è intitolata la piazza più rappresentativa e suggestiva di Avellino. A lui si deve la grandeur della Villa di via dei due Principati, cenacolo straordinario a cavallo del Novecento e rifugio per molti cittadini durante periodi bui come guerra e terremoto).

Nella sua esistenza terrena mi ha trasferito l’amore per Avellino, per la sua storia, fatta di vicende umane, grandi slanci collettivi e testimonianze di una Città ricca di vita e cultura, e per questo la voglio ringraziare ancora una volta.

Che la terra ti sia lieve, Nonna Giovanna".