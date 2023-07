Rifiuti ad Avellino, l'Antitrust dà il via libera alla nuova società Il sindaco Festa gongola: "Le opposizioni si mettano l'anima in pace"

Rifiuti, il Comune di Avellino porta a casa un punto a suo favore nel caos che sta vivendo il riassetto del settore in Irpinia. L’Antitrust ha dato il via libera alla costituzione di GRANDE srl, la società che gestirà il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la città capoluogo. Nessuna anomalia riscontrata, nessun rilievo da muovere e cosi il percorso può andare avanti dopo l'ok arrivato in consiglio comunale alle controdeduzioni della Corte dei conti. “Le opposizioni si mettano l'anima in pace – gongola Festa - riusciremo a far risparmiare alla nostra comunità circa 1,5 milioni di euro a fronte di un servizio che sarà migliore anche in termini di efficacia ed efficienza”.