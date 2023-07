Violenza sulle donne, Cgil e Uil fuori dal protocollo Cisl: è polemica La nota di Italia D’Acierno e Vincenza Preziosi

Apprendiamo dalla stampa con molto stupore che nella giornata odierna sarà presentato e sottoscritto un Protocollo d’intesa contro la violenza sulle donne.

Gli organismi paritetici Cgil Cisl e Uil hanno sempre agito in maniera unitaria sul fenomeno senza alcun protagonismo poiché la violenza sulle donne è una battaglia comune.

Riteniamo, Cgil e Uil, l’inclusione per affrontare determinate tematiche sia fattore determinante, purtroppo a quanto pare questo pensiero è unilaterale, ci preme sottolineare a tutti gli attori coinvolti che le differenziazioni indeboliscono poiché fanno perdere l’efficacia dell’azione di contrasto ad un fenomeno che non accenna a diminuire, tutt’altro.

Non è l’esclusione che ci fa interrogare come Cgil e Uil, ma non possiamo fare a meno di interrogarci sulle motivazioni che spingono amministrazioni, enti locali, a sostenere iniziative che finora sono state comuni.