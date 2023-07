Avellino, Commissione Trasparenza all'attacco su stadio e bilancio comunale Il presidente Iacovacci: "A che titolo l'Us utliizza ancora il Partenio?"

Stadio Partenio e bilancio comunale, la commissione Trasparenza va all'attacco dell'amministrazione Festa.

Comincia il presidente, Ettore Iacovacci. “A che titolo l'Us Avellino continua disporre del Partenio? Qualche settimana fa è andata deserta la manifestazione d'interesse per lo stadio ma l'Avellino, al momento, sta utilizzando il botteghino per la campagna abbonamenti della prossima stagione.

"Abbiamo notizia che, questo pomeriggio, l'impianto sarà occupato dalla Primavera. Come è possibile che la società, che non ha nessuna convenzione, continua a stare all'interno della struttura? Chi paga l'energia elettrica e l'acqua?”.

Dino Preziosi si focalizza invece sugli aspetti del bilancio e in generale sugli atti amministrativi che presenterebbero ancora profili di irregolarità.

"Ho effettuato delle pregiudiziali in consiglio comunale rispetto alle quali veniva utilizzata la spesa in conto capitale per coprire la spesa corrente un'attività che non può essere svolta, soprattutto in un ente che è in esercizio provvisorio. Quando ho eccepito questo l'assessore Vincenzo Cuzzola ha detto che le determine a cui facevo riferimento facevano parte del Pnrr e come tale non erano soggette a tale obbligo. Il segretario generale, dirigente del Pnrr, ha smentito quanto detto da Cuzzola"

Significa - conclude - che in consiglio comunale sono state dette delle inesattezze e chi le ha pronunciate dovrebbe dimettersi”.