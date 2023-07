Ministero dell'Ambiente, prestigioso incarico per il professore Masucci Nominato componente aggregato della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

Un nuovo prestigioso incarico per il professor Armando Masucci nominato componente aggregato della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La commissione è posta alle dipendenze funzionali del Ministro dell'Ambiente Pichetto, che ha emesso il provvedimento, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti compresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC.

Il nuovo incarico affidato al dottore Masucci, già dirigente medico presso Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità “San Giuseppe Moscati” di Avellino e Direttore Generale di Irpiniambiente, avrà durata triennale.

«Affronterò come sempre con dedizione, professionalità ed entusiasmo questo nuovo percorso di vita professionale che sono stato chiamato a svolgere – evidenzia il professionista avellinese -. Una nomina che mi lusinga ma allo stesso tempo mi appresto ad onorare con alto senso di responsabilità e di rispetto istituzionale. Ringrazio il ministro Pichetto per questa opportunità offertami».

Il titolare del dicastero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, come evidenziato nel verbale di selezione e nel decreto di nomina, ha voluto Armando Masucci nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero per l’alta competenza e comprovata professionalità emersa nell’arco della sua carriera di medico di manager di aziende pubbliche.