Avellino, recupero palazzo della Dogana: il Comune ripubblica il bando le nuove offerte entro il 18 luglio

In relazione all’intervento di recupero e riqualificazione edilizia dell’Antica Dogana l’Amministrazione comunale precisa quanto segue: «In considerazione del fatto che la ditta “Imprecal” non ha prodotto la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto d’appalto, il Comune di Avellino, sulla scorta dell’aggiornamento dei costi dell’intervento al nuovo Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Campania, diventato obbligatorio dal primo luglio, ha ritenuto doveroso ripubblicare il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di Recupero dell’ex Dogana di piazza Amendola».

«Le nuove offerte, sulla base degli adeguamenti tariffari regionali, potranno essere presentate sul portale MEPA entro il 18 luglio 2023. L’inizio dei lavori, invece, è stato fissato entro la fine del mese corrente».