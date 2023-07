Barriere architettoniche e disagi, il Victor Hugo non può ospitare il Comune Sopralluogo della Commissione Bilancio: "Ipotesi irrealizzabile"

“Dislocare gli uffici comunali al Victor Hugo è impensabile, barriere architettoniche e mancanza di parcheggi i principali ostacoli”. Lo hanno sottolineato i componenti della Commissione Bilancio che in mattinata volevano fare un sopralluogo nell'edificio di Collina della Terra.

"Ci è stato impedito - dichiara il presidente Nicola Giordano - ma abbiamo comunque constatato che questa struttura non sarà mai pronta per settembre. Un gioco al risiko che non trova una soluzione nella follia di andare a dislocare i servizi in tutta la città. Palazzo di Città fu costruito proprio per accorpare tutti i servizi perché fossero efficaci ed efficienti".

"Questo gioco dei quattro cantoni messo su dal sindaco Gianluca Festa rischia di far pagare un prezzo pesante alla città e ai dipendenti comunali, mai coinvolti in queste scelte – gli fa eco Amalio Santoro – Siamo di fronte a ritardi clamorosi e anche la scommessa dell'università a Palazzo di Città rischia di essere un azzardo, anche dal punto di vista culturale. Rischiamo di creare un luogo privo di servizi per i ragazzi, non accogliente per le nuove generazioni. Ci consoliamo, però, con questa estate alcolica mentre la città vera continua a soffrire e a non attrarre nessuno ma per il sindaco ci aspetta un futuro magnifico”.

Perplessità sollevate anche da Paolo Sarno, rsu Cisal del Comune di Avellino: "Non vedo la possibilità di accedere se non con grande fatica, soprattutto per i fragili e i disabili”.