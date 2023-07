Forestazione, sindacati scrivono a De Luca: è a conoscenza di nuove assunzioni? "Dal cilindro risorse economiche per nuovi precari affidati questa volta alle agenzie interinali"

Nel mentre continua l’odissea dei mancati pagamenti delle retribuzioni di tantissimi lavoratori forestali, per i quali la stabilizzazione diventa un miraggio, spuntano dal cilindro risorse economiche per nuovi precari affidati questa volta alle agenzie interinali .

Fa specie che in questi anni il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto della lotta al precariato un lodevole priorità, ma in questo caso non si stia accorgendo cosa sta avvenendo in questo settore."

E' quanto affermano in una nota congiunta Luigi Pagano Fai-Cisl Irpiniasannio, Carlo Ceccarelli Flai-Cgil e Antonio De Lillo Uila-Uil Avellino-Benevento.

"Nel caso non ne fosse a conoscenza presidente, le comunichiamo che in diversi enti delegati in questi giorni si sta verificando un assalto alla diligenza attraverso l’affidamento ad agenzie interinali (per le quali come per incanto escono le risorse) per nuove assunzioni o più precisamente nuovi precari.

E’ il caso della Comunità Montana Partenio Valle di Lauro, dove insistono a tutt’oggi precari da oltre 25 anni in attesa di dignità contrattuale ,ma stante alle volontà dell’Ente, si appresta ad assumere un numero ancora non ben precisata di lavoratori interinali.

Va da se che questi eventi contribuiscono non poco ad alzare la tensione sociale, motivo per il quale durante l’assemblea che Fai-Flai-Uila terranno domani con tutti i lavoratori della Partenio Valle di Lauro, ribadiranno con forza la propria posizione: prima la stabilizzazione degli Otd storici e poi procedere con nuove assunzioni secondo i canoni della legge 11/96 e Ccnl-Cirl vigenti .