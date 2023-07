Convitto, partono i lavori: trasferimento nell'edificio di via Zigarelli Buonopane: "E' la soluzione migliore" Ma protesta il Cpia

Partono i lavori di adeguamento sismico al Convitto e nove classi per il prossimo anno scolastico svolgeranno le lezioni presso l’edificio poco distante di via Zigarelli, nell'attuale sede del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti (Cpia).

“È un intervento programmato – ha spiegato il presidente Buonopane - abbiamo ottenuto dei fondi sul pnrr di circa 2 milioni di euro. Il progetto prevede il rifacimento del prospetto anteriore e della parte posteriore che è in cemento armato. I lavori sono stati già consegnati. Ci siamo preoccupati a dare una sistemazione alternativa ad una serie di classi che per un anno non potranno utilizzare i locali interessati. La soluzione presente su Via Zigarelli mi sembra la più naturale e fruibile”.

Intervento che rientra in un ampio progetto di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Buonopane ricorda anche il trasferimento nei locali del Geometra delle classi dell'Imbriani di contrada Baccanico, che presto sarà demolito e ricostruito. “Ho visitato tutti gli istituti per poi programmare le opportune opere di edilizia scolastica tra cui la demolizione dell'Imbriani e del De Luca, poi ci sono interventi in corso anche su istituti scolastici della provincia, per non parlare dei finanziamenti ottenuti per la realizzazione delle palestre”.

Per il Cpia, invece, la Provincia ha deciso il trasferimento presso il Provveditorato di Avellino. Una scelta che ha scatenato malumore tra i componenti della scuola per adulti. "Non riusciremo mai ad accontentare tutti – ha detto Buonopane - ma questa ci è sembrata la soluzione migliore”.