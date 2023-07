Personale sanitario carente, la rabbia degli utenti all'Asl di piazza Kennedy Attese lunghissime negli uffici dell'Asl per espletare i servizi

Nel momento in cui a livello nazionale si registra la fuga dei medici di base e la carenza di personale sanitario, anche ad Avellino si cominciano a vivere i disagi per la ristrettezza del personale. Negli uffici Asl di piazza Kennedy, oltre al caldo afoso che non dà tregua, le lunghe file hanno messo a dura prova gli utenti in attesa per espletare i singoli servizi. Personale carente a causa di ferie o pensionamenti e negli uffici Asl era disponibile un solo sportello. Le attese, quindi, sono state lunghissime, tra la rabbia e le proteste delle persone.