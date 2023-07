Avellino, dal tramonto a mezzanotte: arriva la la Grande notte del commercio Il 29 luglio spettacoli itineranti, musica dal vivo, artisti di strada e un baby parking per under12

Il Comune di Avellino chiama gli esercenti e i cittadini al fronte comune per rilanciare e sostenere il commercio nel capoluogo. In una notte di mezza estate, sotto le stelle di luglio, torna l’appuntamento organizzato dall’Assessorato alle Attività produttive, guidato da Laura Nargi, e dedicato ai piccoli e grandi esercenti della città.

“La Grande notte del commercio”, il prossimo 29 luglio, prevede infatti un ricco programma di spettacoli itineranti, per grandi e per piccini, musica dal vivo e artisti di strada. Tra le novità più significative, ecco un baby parking riservato ai bambini fino a 12 anni. Occasioni di svago e servizi ai cittadini per rendere unica l’esperienza degli acquisti sotto il chiaro di luna presso gli esercizi commerciali che aderiranno all’iniziativa, restando aperti fino a tarda serata.

Dal tramonto alla mezzanotte, Avellino sarà attraversata da un’unica, grande, festa per le vie del centro. Una vasta e confortevole oasi dello shopping nel cuore della città.

L’iniziativa nasce da una precisa volontà politica e persegue un chiaro obiettivo: rinsaldare la sinergia già in atto tra l’Amministrazione comunale, i commercianti e i cittadini, per sensibilizzare tutti sull’importanza di sostenere l’economia locale, acquistando presso gli esercizi della propria città. Un impegno di grande valore, soprattutto in un momento storico particolarmente complesso per il commercio locale, segnato da una forte inflazione, dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dall’esplosione – ormai inarrestabile - degli acquisti on line.

Il Comune di Avellino scende concretamente in campo e chiama la città alla collaborazione. Ai commercianti, esortati a sfruttare in pieno le tante potenzialità di una così articolata iniziativa, l’Assessorato al Commercio ha chiesto dunque una partecipazione massiva, con la proroga degli orari di chiusura dei negozi, e la possibilità di immaginare ulteriori promozioni per la buona riuscita de “La grande notte del Commercio”.

«Questa Amministrazione – spiega la vice sindaco Nargi – lavora senza sosta alla promozione ed al supporto delle nostre attività produttive e commerciali. Se la programmazione estiva del “Summer Fest”, con i suoi tanti eventi di richiamo, costituisce già di per sé un forte volano per ottenere un aumento esponenziale delle presenze in città, e dunque nelle vie dello shopping, con la “Grande notte del commercio” abbiamo voluto lanciare un ulteriore segnale: dobbiamo fare rete, tutti insieme, per supportare le attività di prossimità e vicinato».

Alla chiamata formale che sarà inoltrata a stretto giro alle singole attività del capoluogo si aggiunge il dialogo costante avuto tra la vice sindaco e i rappresentanti delle associazioni datoriali di categoria: Confcommercio, Confesercenti, Confimprenditori, Confiap. L’ultimo confronto a Palazzo di Città è stato incentrato proprio sull’organizzazione della “Grande notte del commercio”: «Dobbiamo lavorare insieme per una città sempre più viva e appetibile – continua Nargi - ed in questo senso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, che ringrazio sinceramente per l’apporto, è per noi fondamentale. Avellino è già diventata una città più viva ed appetibile. Lavorando insieme possiamo cogliere al meglio i frutti del grande lavoro svolto in questi 4 anni». – conclude -