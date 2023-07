Carcere di Avellino, domani pranzo con i detenuti: "Abbracci dentro le mura" Figli e familiari potranno condividere una giornata di gioia

Giornata particolare domani, 17 luglio, per le detenute del carcere di Bellizzi Irpino. A partire dalla 11,30 nel teatro dell'Istituto penitenziario, promosso dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, d'intesa con la direttrice del carcere Concetta Felaco si terrà l'iniziativa: "UN PRANZO CON ABBRACCI DENTRO LE MURA"

"Le detenute incontreranno figli e familiari per condividere una giornata di gioia, ricca di emozioni. Una giornata in cui loro hanno cucinato per i loro congiunti. Una iniziativa che ripeto per la sezione femminile mirata a curare il mantenimento degli affetti familiari. rinsaldare i rapporti fra recluse e i loro piccoli", così il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello.

La giornata sarà allietata dal cantante Francesco Vaccaro.