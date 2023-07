Protezione Civile: partita la formazione per due squadre di detenuti ad Ariano Pronti ad intervenire ovunque in Italia in caso di calamità

di Gianni Vigoroso

Impegno e solidarietà. 30 anni di storia e di traguardi raggiunti per la Protezione Civile Flumerese ed ora una importante sinergia con il carcere del tricolle...