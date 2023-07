"Notte del Commercio", Nargi chiama le attività cittadine alla partecipazione Call to action della vicesindaco di Avellino per sostenere l'economia locale

L'Assessorato al Commercio chiama gli esercenti alla partecipazione. E’ una vera e propria call to action, quella che la vicesindaco Laura Nargi indirizza ai negozianti del capoluogo, per fare fronte comune con i cittadini nell’esclusivo interesse delle attività di prossimità e vicinato e, in generale, dell’economia locale. Il rendez vous, come noto, è fissato al prossimo 29 luglio, per la “Grande Notte del Commercio”, in programma per le vie del centro.

«Caro esercente, – scrive Nargi - abbiamo bisogno di te e del tuo supporto. Partecipa anche tu al grande evento dell’estate avellinese dedicato agli esercizi commerciali della città, che si terrà sabato 29 luglio».

Il Comune ha creato un apposito link per formalizzare la partecipazione. «Aderisci alla “Grande Notte del Commercio”, prorogando l’orario di chiusura della tua attività fino a mezzanotte – continua Nargi - e compila il modulo di registrazione che puoi trovare a questo link https://sqr.co/NottedelCommercio/ Verrai inserito nell’elenco dei “negozi partner” e avrai adeguata visibilità nei materiali promozionali e nelle attività di comunicazione che metteremo in campo per promuovere l’iniziativa».

Il programma, annunciato nei giorni scorsi, è ricco: spettacoli itineranti, musica dal vivo, artisti di strada, servizi e un baby parking per gli under 12. Dalle prime ore della sera alla mezzanotte.

«Contribuisci a rendere vincente “La Grande Notte del Commercio”. – prosegue la vicesindaco - Sfrutta in pieno le infinite potenzialitàà di una così articolata iniziativa, che ha l’obiettivo di favorire un maggior afflusso di persone lungo le strade dello shopping cittadino e rendere la serata dedicata agli acquisti piacevole e confortevole per tutti gli utenti».

Un appello esplicito, una vera e propria chiamata alle armi della partecipazione, insomma, ed al senso di appartenenza.

«Ti chiedo di prorogare l’orario di chiusura della tua attività commerciale e, allo stesso tempo, di mettere in campo eventuali ulteriori promozioni ed iniziative, che possano contribuire compiutamente alla buona riuscita dell’evento e generare maggior appeal per i tanti avventori che contiamo di mobilitare, incentivandoli ad entrare in ogni singolo negozio. – conclude la delegata al Commercio della giunta Festa - Sicura che vorrai cogliere questa opportunità, ti auguro una buona estate».

Per fornire ulteriore supporto, il Comune di Avellino metterà a disposizione il numero whatsapp 388.4070190.