"Voucher asilo Nido" ad Avellino, ecco come fare richiesta Le domande online devono essere presentate entro il 17 agosto 2023

Fino a 300 euro mensili per il pagamento dell’asilo nido in città. Aperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai “Voucher Nido” comunali. I servizi individuati per la misura sono quelli che insistono sul territorio cittadino, pubblici, privati o parificati, accreditati con il Comune e facenti parte dell’Albo.

Destinatari dell’intervento i minori di età 3-36 mesi, residenti nel Comune di Avellino, appartenenti a famiglie con un valore Isee in corso di validità non superiore a 20.000 euro.

Due le fasce in questione: ISEE da 0 a 13.000 euro e Isee da 13.000 a 20.000 euro. Le famiglie con più figli di età 3-36 mesi possono richiedere il beneficio per tutti i minori, presentando una diversa domanda per ciascun figlio.

Non possono inoltrare richiesta le famiglie che già percepiscono, per lo stesso minore, altre forme di sostegno dell’onere economico della retta di frequenza, come il bonus nido dell’Inps.

La durata del voucher è determinata in massimo 10 mensilità (relative all’anno scolastico di riferimento) a partire dall’emissione del voucher e dall’effettiva frequenza mensile del minore.

L’importo mensile del voucher sarà pari alla retta mensile del Nido frequentato e non potrà superare i 300 euro per i nuclei familiari con Isee della fascia 1, e i 200 euro per i nuclei familiari con Isee della fascia 2.

La richiesta può essere inoltrata da uno dei genitori esclusivamente on-line, pena l’inammissibilità, secondo la procedura telematica dedicata, disponibile sul sito dell’Ente, insieme a tutte le info, e attiva nella sezione “Servizi Al Cittadino” (visibile sulla Home Page del sito istituzionale) alla voce “Servizi alle Scuole” “Voucher Nido” cliccando il link https://www1.eticasoluzioni.com/avellinonidiportalegen.