Avellino, ondata di caldo: blackout per il boom dei consumi elettrici Senza corrente la città capoluogo e alcuni comuni della provincia

I disagi del caldo torrido non sono legati soltanto al consumo limitato dell'acqua, ma ora c'è il rishio di un black out elettrico. In città ma anche in altri comuni irpini a causa degli eccessivi consumi elettrici, si sono verificati guasti che hanno fatto saltare la corrente elettrica. tecnici al lavoro e il ripristino è avvenuto nel giro di pochi minuti ma il rischio che possa ricapitare è alto.

I consumi elettrici, spinti dal gran caldo toccano il nuovo record del 2023. Alle 14.45 la rete gestita da Terna ha registrato un consumo di 57,85 GW, leggermente inferiore alle previsioni che invece superavano quota 58 GW. Ci si è avvicinati, ma senza superarlo, al massimo storico del luglio 2015, quando i consumi raggiunsero i 60,5 GW. La progressione durante le ore calde è stata evidente, superando il primato 2023 d 56,67 GW registrato ieri: la piattaforma/app di Terna alle 14.00 di oggi segnava 57,21 GW e poi alle 14.15 un ulteriore crescita a 57.47 GW.